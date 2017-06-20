Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: «Ямал СПГ» заплатит за подрядчика
«Ямал СПГ» заплатит за подрядчика
Компания перевела подрядчику специальный транш, чтобы погасить долги своего подрядчика перед рабочими по зарплате
- Артур Топорков
- / Ведомости
Задолженность перед рабочими на момент начала голодовки составляла более трех месяцев
Сергей Фадеичев / ТАСС
В понедельник вечером прекратилась голодовка, длившаяся почти пять дней на строительной площадке СПГ-завода из-за больших задержек в выплате заработной платы. Чтобы компания-подрядчик смогла выполнить свои обязательства перед рабочими, «Ямал СПГ», компании – оператору проекта, пришлось перевести на ее счет целевой транш из собственного бюджета, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров компании. Ранее ТАСС сообщил, что в забастовке, которая длилась с 15 июня, приняли участие почти три десятка рабочих. По данному факту прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку в отношении порядчика «РСК логистик». Запрос, направленный в прокуратуру, остался без ответа. Сумма задолженности не уточняется.
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