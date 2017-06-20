ТЭК
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: «Ямал СПГ» заплатит за подрядчика

«Ямал СПГ» заплатит за подрядчика

Компания перевела подрядчику специальный транш, чтобы погасить долги своего подрядчика перед рабочими по зарплате

В понедельник вечером прекратилась голодовка, длившаяся почти пять дней на строительной площадке СПГ-завода из-за больших задержек в выплате заработной платы. Чтобы компания-подрядчик смогла выполнить свои обязательства перед рабочими, «Ямал СПГ», компании – оператору проекта, пришлось перевести на ее счет целевой транш из собственного бюджета, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров компании. Ранее ТАСС сообщил, что в забастовке, которая длилась с 15 июня, приняли участие почти три десятка рабочих. По данному факту прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку в отношении порядчика «РСК логистик». Запрос, направленный в прокуратуру, остался без ответа. Сумма задолженности не уточняется.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике