«Ямал СПГ» заплатит за подрядчика

Задолженность перед рабочими на момент начала голодовки составляла более трех месяцев Сергей Фадеичев / ТАСС

В понедельник вечером прекратилась голодовка, длившаяся почти пять дней на строительной площадке СПГ-завода из-за больших задержек в выплате заработной платы. Чтобы компания-подрядчик смогла выполнить свои обязательства перед рабочими, «Ямал СПГ», компании – оператору проекта, пришлось перевести на ее счет целевой транш из собственного бюджета, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров компании. Ранее ТАСС сообщил, что в забастовке, которая длилась с 15 июня, приняли участие почти три десятка рабочих. По данному факту прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку в отношении порядчика «РСК логистик». Запрос, направленный в прокуратуру, остался без ответа. Сумма задолженности не уточняется.