Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Красочная перспектива
Tikkurila вложит до 35 млн евро в завод по производству краски
На него будет перенесено производство с двух существующих предприятий
- Светлана Зайцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости
Потенциал рынка лакокрасочной продукции большой, но дорогие кредиты, высокие налоги и отсутствие господдержки не позволяют реализовать его в полной мере
Игорь Акимов / ИТАР-ТАСС
Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila подписал со строительным концерном ЮИТ соглашение о намерениях приобрести под промышленную застройку участок площадью 7 га в Ленинградской области. В 2018 г. компания начнет строить там новый завод органоразбавляемой краски стоимостью 30–35 млн евро, сообщила Tikkurila. Проектирование завода мощностью 30 млн л краски в год начнется в ближайшее время, его запустят в 2020 г. Новое производство разместится в индустриальном парке Greenstate в 2 км к югу от Петербурга, подтвердил Максим Соболев, директор по коммерческой недвижимости ЮИТ, управляющей парком.
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