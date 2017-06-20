Tikkurila вложит до 35 млн евро в завод по производству краски

На него будет перенесено производство с двух существующих предприятий

Потенциал рынка лакокрасочной продукции большой, но дорогие кредиты, высокие налоги и отсутствие господдержки не позволяют реализовать его в полной мере Игорь Акимов / ИТАР-ТАСС

Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila подписал со строительным концерном ЮИТ соглашение о намерениях приобрести под промышленную застройку участок площадью 7 га в Ленинградской области. В 2018 г. компания начнет строить там новый завод органоразбавляемой краски стоимостью 30–35 млн евро, сообщила Tikkurila. Проектирование завода мощностью 30 млн л краски в год начнется в ближайшее время, его запустят в 2020 г. Новое производство разместится в индустриальном парке Greenstate в 2 км к югу от Петербурга, подтвердил Максим Соболев, директор по коммерческой недвижимости ЮИТ, управляющей парком.