Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Самолет для Саудовской Аравии
«Антонов» представил самолет для Саудовской Аравии
Грузовой Ан-132D, разработанный вместе с саудовскими KACST и Taqnia Aeronautics, будет стоить около $30 млн
- Александр Воробьев,
- Алексей Никольский
- / Ведомости
Самолет будет стоить около $30 млн, за 10–15 лет планируется выпустить около 300 шт.
Сергей Мамонтов / РИА Новости
Самолет Ан-132D представили на салоне Ле-Бурже во вторник украинское госпредприятие «Антонов» и саудовские KACST и Taqnia Aeronautics («дочка» госкомпании Taqnia, инвестирующей в технологичные отрасли).
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