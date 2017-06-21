Транспорт
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Самолет для Саудовской Аравии

«Антонов» представил самолет для Саудовской Аравии

Грузовой Ан-132D, разработанный вместе с саудовскими KACST и Taqnia Aeronautics, будет стоить около $30 млн
  • Александр Воробьев,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости

Самолет Ан-132D представили на салоне Ле-Бурже во вторник украинское госпредприятие «Антонов» и саудовские KACST и Taqnia Aeronautics («дочка» госкомпании Taqnia, инвестирующей в технологичные отрасли).

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