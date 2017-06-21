Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Самолет для Саудовской Аравии

«Антонов» представил самолет для Саудовской Аравии

Грузовой Ан-132D, разработанный вместе с саудовскими KACST и Taqnia Aeronautics, будет стоить около $30 млн