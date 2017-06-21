«Биокад» сосредоточится на поставках противоопухолевого трастузумаба за рубеж

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: «Биокад» верит в заграницу

Ориентация на экспорт не означает уход «Биокада» с российского рынка Михаил Климентьев / ТАСС

Разработчик и производитель лекарств «Биокад» сообщил о планах временно сосредоточиться на поставках противоопухолевого препарата с международным непатентованным наименованием (МНН, т. е. действующее вещество) «трастузумаб» за рубеж. Спрос на это лекарство за границей растет, в России же сложилась «негативная ценовая ситуация» из-за демпинга со стороны западных компаний на фоне отсутствия реакции регуляторов, процитирован в сообщении компании ее совладелец и гендиректор Дмитрий Морозов.