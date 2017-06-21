Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: «Биокад» верит в заграницу
«Биокад» сосредоточится на поставках противоопухолевого трастузумаба за рубеж
В России конкуренты демпингуют, а регуляторы не реагируют
- Мария Дранишникова
- / Ведомости
Ориентация на экспорт не означает уход «Биокада» с российского рынка
Михаил Климентьев / ТАСС
Разработчик и производитель лекарств «Биокад» сообщил о планах временно сосредоточиться на поставках противоопухолевого препарата с международным непатентованным наименованием (МНН, т. е. действующее вещество) «трастузумаб» за рубеж. Спрос на это лекарство за границей растет, в России же сложилась «негативная ценовая ситуация» из-за демпинга со стороны западных компаний на фоне отсутствия реакции регуляторов, процитирован в сообщении компании ее совладелец и гендиректор Дмитрий Морозов.
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