Промышленность
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: «Биокад» верит в заграницу

«Биокад» сосредоточится на поставках противоопухолевого трастузумаба за рубеж

В России конкуренты демпингуют, а регуляторы не реагируют

Разработчик и производитель лекарств «Биокад» сообщил о планах временно сосредоточиться на поставках противоопухолевого препарата с международным непатентованным наименованием (МНН, т. е. действующее вещество) «трастузумаб» за рубеж. Спрос на это лекарство за границей растет, в России же сложилась «негативная ценовая ситуация» из-за демпинга со стороны западных компаний на фоне отсутствия реакции регуляторов, процитирован в сообщении компании ее совладелец и гендиректор Дмитрий Морозов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике