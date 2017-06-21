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Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Меньше акций – больше свободы

«Роснефть» ограничит операции независимых директоров с акциями компании

Их пакет не должен превышать 1%

Совет директоров «Роснефти» 9 июня утвердил положение, регулирующее владение директорами акциями госкомпании и ее «дочек». Документ опубликован на сайте «Роснефти».

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