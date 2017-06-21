Российские металлурги замещают импорт оцинкованного проката собственной продукцией

В июле ММК запустит новую линию оцинкованного проката мощностью 360 000 т ММК

В этом году российские металлурги закроют собственной продукцией импорт оцинкованного проката. Это последний сегмент рынка, где доля импортной продукции велика. За I квартал в Россию было импортировано 181 000 т оцинкованного проката, а потребление за период составило 636 000 т, приводит данные аналитик БКС Кирилл Чуйко. В 2016 г. потребление в России оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием было 2,86 млн т. Из них 25% (715 500 т) продукции было импортировано из Китая, Южной Кореи и с Украины.