Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Инвестор ищет покрышки
В Петербурге появится завод по переработке старых покрышек
Инвестор рассчитывает получать из них технический углерод
- Светлана Зайцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Почти две трети изношенных покрышек захоранивается без переработки
SMARTMONEY
Администрация Петербурга предоставила ООО «НПО «Инноватех» участок под строительство завода по переработке резиновых отходов, сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк на заседании городского правительства во вторник. Компания получила в аренду на семь лет участок площадью 2,3 га в промзоне «Обухово» по адресу: Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее д. 35, лит. А). Арендная плата – 1,5% от кадастровой стоимости участка, которая составляет 45,47 млн руб. Таким образом, компания будет платить за землю 682 071 руб. в год. Это льготные условия: в декабре прошлого года проект получил статус стратегического.
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