Приватизацию «Совкомфлота» могут перенести на неопределенный срок

Представитель «Совкомфлота» пояснил, что решения об условиях и параметрах приватизации, а также ее сроках являются прерогативой акционера компании Совкомфлот

Приватизация «Совкомфлота» назначена на первую половину июля, но возможен ее перенос на неопределенный срок из-за потенциального расширения санкций США, сообщает ТАСС со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке.

Напомним, что ранее организатор приватизации - «ВТБ капитал» предполагал реализовать акции «Совкомфлота» за 25-30 млрд руб.

По данным одного из источников ТАСС, в правительстве уже утвердили официальную дату приватизации - начало июля. Однако, по мнению другого источника, соответствующий документ подписали до появления информации о намерении сената США расширить антироссийские санкции. В частности, новый пакет ограничительных мер прямо запрещает американцам финансировать транспортные российские компании, в том числе судоходные.

Представитель «Совкомфлота» пояснил, что решения об условиях и параметрах приватизации, а также ее сроках являются прерогативой акционера компании. Представитель Министерства экономического развития напомнил, что ранее министр экономического развития Максим Орешкин отмечал, что «к приватизации нужно подходить очень аккуратно, поскольку информация является чувствительной для рынка». Объявлять о ней планируется, «как только будут готовы конкретные сделки».

Эксперты сходятся во мнении, что перенос сроков - ожидаемый шаг со стороны акционера. Поскольку компания работает на мировом рынке, любые изменения, в том числе санкции, влияют на нее, считает исполнительный директор Portnews Надежда Малышева. По ее мнению, стоимость актива, вероятно, снизится. Однако эксперт не смогла оценить, на сколько акции компании подешевеют.

Генеральный директор Infranews Алесей Безбородов также уверен, что снижение произойдет, но оно будет незначительным. Кроме того, он добавил, что инвесторы оценивают танкерные компании по стоимости флота, а не акций, поскольку рынок крайне нестабильный.