Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Санкции мешают «Совкомфлоту»
Приватизацию «Совкомфлота» могут перенести из-за готовящихся санкций США
Они запрещают инвестировать в судоходные компании, что повлияет на цену продаваемого пакета
- Дарья Белоглазова,
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Четверть пакета «Совкомфлота» планируется продать за 25–30 млрд руб.
Simon Dawson / Bloomberg
Приватизация «Совкомфлота» (25% минус 1 акция) назначена на первую половину июля, но возможен ее перенос на неопределенный срок из-за потенциального расширения санкций США. Об этом в среду, 21 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на четыре собственных источника. По данным одного из них, в правительстве утвердили дату приватизации – начало июля. Однако, по мнению другого собеседника агентства, этот документ подписали до появления информации о намерении сената США ужесточить антироссийские санкции. Новый пакет мер прямо запрещает американцам финансировать транспортные российские компании, в том числе судоходные.
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