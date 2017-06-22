Приватизацию «Совкомфлота» могут перенести из-за готовящихся санкций США

Четверть пакета «Совкомфлота» планируется продать за 25–30 млрд руб. Simon Dawson / Bloomberg

Приватизация «Совкомфлота» (25% минус 1 акция) назначена на первую половину июля, но возможен ее перенос на неопределенный срок из-за потенциального расширения санкций США. Об этом в среду, 21 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на четыре собственных источника. По данным одного из них, в правительстве утвердили дату приватизации – начало июля. Однако, по мнению другого собеседника агентства, этот документ подписали до появления информации о намерении сената США ужесточить антироссийские санкции. Новый пакет мер прямо запрещает американцам финансировать транспортные российские компании, в том числе судоходные.