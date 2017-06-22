Российские вагоностроители разработают отечественный вагон для рыбы

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Импорт рыбе не подходит

Минпромторг профинансирует разработку российской модели рефрижераторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг профинансирует разработку российской модели рефрижераторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов. До конца июля на субсидирование проектных работ ведомство получит 50 млн руб., сообщил президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот. Затем министерство проведет тендер. Представитель Fesco (владеет крупнейшим оператором, см. график) напоминает, что субсидию на НИОКР правительство одобрило в 2016 г. Представитель Минфина пояснил, что эти торги находятся в ведении Минпромторга. Его представитель не ответил.