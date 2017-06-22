Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Импорт рыбе не подходит
Российские вагоностроители разработают отечественный вагон для рыбы
Сейчас большая часть скоропортящихся грузов едет в импортных
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
Минпромторг профинансирует разработку российской модели рефрижераторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов
Андрей Гордеев / Ведомости
Минпромторг профинансирует разработку российской модели рефрижераторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов. До конца июля на субсидирование проектных работ ведомство получит 50 млн руб., сообщил президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот. Затем министерство проведет тендер. Представитель Fesco (владеет крупнейшим оператором, см. график) напоминает, что субсидию на НИОКР правительство одобрило в 2016 г. Представитель Минфина пояснил, что эти торги находятся в ведении Минпромторга. Его представитель не ответил.
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