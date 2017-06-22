Борис Титов угостит настоящим шампанским

Французский шампанский дом Chateau d’Avize семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выпустил первую коммерческую партию именного миллезимного шампанского Максим Стулов / Ведомости

Французский шампанский дом Chateau d’Avize семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выпустил первую коммерческую партию именного миллезимного шампанского (производится в лучшие годы из лучшего винограда. – «Ведомости»). Об этом рассказала Дарья Домостроева, директор по общественным связям ГК «Абрау-Дюрсо», куда входит Chateau d’Avize (см. врез). Из 10 613 бутылок органического шампанского экстра-брют, произведенного из собственного шардоне категории гран крю, лишь 1000 поступят в продажу в России, уточнила Домостроева.