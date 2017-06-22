Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Борис Титов угостит настоящим шампанским
Борис Титов угостит настоящим шампанским
Шампанский дом Chateau d’Avize семьи бизнес-омбудсмена выпускает первую партию именного миллезима
- Светлана Ястребова,
- Ирина Скрынник
- / Ведомости
Французский шампанский дом Chateau d’Avize семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выпустил первую коммерческую партию именного миллезимного шампанского
Максим Стулов / Ведомости
Французский шампанский дом Chateau d’Avize семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выпустил первую коммерческую партию именного миллезимного шампанского (производится в лучшие годы из лучшего винограда. – «Ведомости»). Об этом рассказала Дарья Домостроева, директор по общественным связям ГК «Абрау-Дюрсо», куда входит Chateau d’Avize (см. врез). Из 10 613 бутылок органического шампанского экстра-брют, произведенного из собственного шардоне категории гран крю, лишь 1000 поступят в продажу в России, уточнила Домостроева.
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