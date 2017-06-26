Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Четверть станций «Интер РАО» нужно обновить

Четверть станций «Интер РАО» нужно обновить

Энергохолдинг оценил, сколько станций нуждаются в модернизации и продлении срока службы. На это может потребоваться до 60 млрд рублей