Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Четверть станций «Интер РАО» нужно обновить
Четверть станций «Интер РАО» нужно обновить
Энергохолдинг оценил, сколько станций нуждаются в модернизации и продлении срока службы. На это может потребоваться до 60 млрд рублей
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Продление срока эксплуатации – это скорее организационная процедура, связанная с получением разрешения регулятора на продолжение работы
Донат Сорокин / ТАСС
«Интер РАО» оценивает свои потребности в модернизации энергомощностей примерно в 7 ГВт, рассказали «Ведомостям» два участника прошедших на прошлой неделе встреч менеджеров компании с инвесторами. Из этого числа около 5 ГВт относится к продлению срока службы энергообъектов, а оставшиеся 2 ГВт – модернизация, уточняют собеседники «Ведомостей».
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