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Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Четверть станций «Интер РАО» нужно обновить

Четверть станций «Интер РАО» нужно обновить

Энергохолдинг оценил, сколько станций нуждаются в модернизации и продлении срока службы. На это может потребоваться до 60 млрд рублей

«Интер РАО» оценивает свои потребности в модернизации энергомощностей примерно в 7 ГВт, рассказали «Ведомостям» два участника прошедших на прошлой неделе встреч менеджеров компании с инвесторами. Из этого числа около 5 ГВт относится к продлению срока службы энергообъектов, а оставшиеся 2 ГВт – модернизация, уточняют собеседники «Ведомостей».

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