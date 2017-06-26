LetterOne Фридмана купит магазины здорового питания

LetterOne купит магазины здорового питания Holland & Barrett Holland & Barrett

Инвестиционный фонд Михаила Фридмана согласился купить у инвестфонда Carlyle Group крупнейшую в Европе сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett, которая также продает витамины и БАДы. Как сообщает ВВС, сумма сделки составит 1,8 млрд фунтов. Предмет сделки – 1150 магазинов в Великобритании, Китае, Индии, Нидерландах и Объединенных Арабских Эмиратах. Предполагается, что сделка будет закрыта в сентябре.

Покупателем стало подразделение LetterOne (L1) – L1 Retail, созданное в декабре 2016 г. для вложений в зарубежный ритейл. Тогда L1 говорила, что намерена вложить до $3 млрд в небольшое число проектов, которые «потенциально могут стать лидерами в своих сегментах и на своих рынках». Определить интересные активы для вложений в Европе фонду помогли бывший банкир из Goldman Sachs, консультанты из британских ритейлеров Argos и Home Retail Group и аналитики рынка Dunnhumby, отмечает Financial Times. В консультативный совет L1 Retail входят бывший гендиректор Home Retail Group Джон Уолден и один из основателей Dunnhumby – Клайв Хамби, бывший гендиректор Lidl Group Карл-Хайнц Холланд. Покупка Holland & Barrett стала первой сделкой L1 Retail.

Гендиректор Holland & Barrett Питер Элдис сохранит свою должность. «Мы в восторге от партнерства с командой L1 Retail, в консультационный совет которой входят ритейлеры, чья репутация признана во всем мире», – цитирует Элдиса ВВС.

Сеть Holland & Barrett была основана в 1870 г. в Хартфордшире. Сейчас в ней работает более 4200 человек. Под контроль Carlyle Group она перешла в 2010 г. в ходе сделки за $3,8 млрд по покупке американской компании Nature's Bounty, которой Holland & Barrett принадлежали.

LetterOne L1 была создана в 2013 г. Фридманом вместе с другими акционерами «Альфа-групп» – Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым для инвестиций в международные проекты части из $14 млрд, полученных за проданную «Роснефти» долю ТНК-BP.

L1 уже инвестировала в лондонские студенческие общежития Pure Student Living, купила небольшую немецкую нефтегазовую компанию Dea. В 2016 г. L1 вложила $200 млн в сервис по вызову водителей Uber и финского провайдера облачных решений для телекоммуникационных компаний Qvantel.

Летом 2016 г. L1 создала подразделение L1 Health для инвестиций $2–3 млрд в глобальное здравоохранение в ближайшие три года.

Нынешняя сделка позволит Carlyle частично выйти из Nature’s Bounty, отмечает FT. По ее сведениям, фонд хотел продать весь этот актив целиком, но покупателей смущали сложности этой сделки, необходимость учитывать тонкости в налогообложении и слабая связь двух основных бизнесов. Интерес к Holland & Barrett проявляли американская KKR, частная инвестиционная фирма Sycamore Partners и гонконгская AS Watson, которой уже принадлежит британская сеть магазинов косметики Superdrug. Как говорят источники FT, они пристально следили за аукционом.

За последние семь лет, пока Holland & Barrett принадлежала Carlyle, сеть открыла более 300 новых торговых точек и вышла на новые рынки, заявил управляющий директор Carlyle Алекс Стерлинг. В 2016 г. выручка ритейлера составила 610 млн фунтов, EBITDA превысила 150 млн фунтов. Руководитель L1 Retail Стефан Дюшарм назвал Holland & Barrett очевидным лидером британского рынка здорового питания, у которого привлекательные перспективы для роста на других рынках Европы и мира.