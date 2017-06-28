Транспорт
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Аэропорты заплатят за пристройки

Аэропорты обяжут платить компенсации владельцам приаэродромной недвижимости

Госдума приняла поправки в Воздушный кодекс, против которых выступал Минтранс и аэропорты

Госдума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях поправки в Воздушный кодекс, которые обязывают аэропорты платить владельцам приаэродромной недвижимости. 28 июня законопроект рассмотрит Совет Федерации.

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