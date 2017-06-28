Суд отказал «Системе» в привлечении Росимущества к делу против «Роснефти»

К иску хотели присоединиться бывшие директора «Башнефти» Феликс Евтушенков и Всеволод Розанов Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник Арбитражный суд Башкирии отклонил несколько ходатайств АФК «Система» в процессе с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб., передало РАПСИ и подтвердил представитель АФК. «Система» хотела привлечь в качестве третьего лица Росимущество, а также предлагала отложить процесс до того, как Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит заявление компании о том, что часть доказательств по делу получена с нарушениями и не может быть представлена суду.