Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Без третьих лиц
Суд отказал «Системе» в привлечении Росимущества к делу против «Роснефти»
В присоединении к иску также отказано бывшим директорам «Башнефти» Феликсу Евтушенкову и Всеволоду Розанову
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
К иску хотели присоединиться бывшие директора «Башнефти» Феликс Евтушенков и Всеволод Розанов
Андрей Гордеев / Ведомости
Во вторник Арбитражный суд Башкирии отклонил несколько ходатайств АФК «Система» в процессе с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб., передало РАПСИ и подтвердил представитель АФК. «Система» хотела привлечь в качестве третьего лица Росимущество, а также предлагала отложить процесс до того, как Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит заявление компании о том, что часть доказательств по делу получена с нарушениями и не может быть представлена суду.
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