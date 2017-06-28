Metro не досчиталась свыше 1,7 млрд рублей валового дохода

Metro – одна из наиболее пострадавших торговых сетей из-за поправок закона о торговле в связи с особенностями ее коммерческой стратегии Евгений Разумный / Ведомости

Ограничения по выплатам поставщиков для ритейлеров, ужесточение конкуренции и промоакции в России негативно повлияли на финансовые показатели немецких центров мелкооптовой торговли Metro, следует из биржевого проспекта Metro Wholesale & Food Specialist Group (MWFS). Эта компания образуется в результате разделения группы Metro на продуктовую сеть и сеть по продаже бытовой техники и электроники (см. врез).

Ограничения бонусов от поставщиков, сервисных услуг и других коммерческих доходов – один из рисков для бизнеса MWFS, сказано в проспекте, и российские изменения в законодательстве – основной пример таких ограничений.

В середине 2016 г. в России приняты поправки в закон о торговле, которые сократили общий размер выплат поставщиков торговым сетям с 10 до 5% контракта. Кроме того, теперь в эти 5% также входят другие платежи – за маркетинговые, логистические услуги и проч. В результате этих или похожих на них ограничений MWFS может столкнуться с тем, что ей не удастся увеличивать скидки поставщиков, бонусы и сервисные платежи, предупредила компания. «Любые сокращения коммерческих выплат от поставщиков из-за перечисленных выше или других причин могут оказать существенный негативный эффект на наш бизнес, его показатели, финансовое положение, денежный поток и перспективы», – считает MWFS.

Россия не крупнейший по обороту рынок для сети Metro, но один из основных генераторов ее дохода. По оценке аналитиков Morgan Stanley, российский рынок приносит Metro Group около 25% ее операционного дохода (EBIT).

Выручка MWFS в России за октябрь 2016 – март 2017 г. достигла 1,84 млрд евро против 1,54 млрд евро год назад, во многом рост был поддержан укреплением рубля, пояснила торговая компания. При этом сопоставимые продажи в российских центрах Metro Cash & Carry за этот же период сократились, сказано в документе. Это, как объясняет ритейлер, связано с «инвестициями в цены – т. е. промоакциями и скидками на российском рынке», кроме того, «потребительские расходы на свежие продукты не восстановились на фоне общего улучшения в российской экономике». Жесткая ценовая конкуренция в России наряду с расходами на перестройку центров в Нидерландах и Бельгии негативно повлияли на операционный доход, резюмировала компания. Этот показатель для MWFS за октябрь 2016 – март 2017 г. вырос на 13,2% до 565 млн евро без учета сделки по продаже вьетнамского подразделения.

Валовая прибыль MWFS сократилась на 0,7%, или 26 млн евро (около 1,7 млрд руб.), – до 3,5 млрд евро из-за роста себестоимости продаж в основном в России – повлияли «инвестиции в цены» и снижение коммерческих доходов после изменения закона о торговле. Это временная ситуация, считает компания.

Разделение для гибкости Разделение Metro на две компании позволит каждому бизнесу группы развиваться быстрее и проводить собственную стратегию – именно так в марте 2016 г. группа объясняла инвесторам необходимость трансформации. Торги бумагами Metro Wholesale & Food Specialist AG, как ожидается, начнутся в середине июля 2017 г. на Франкфуртской фондовой бирже. Подразделение по торговле техникой и электроникой будет называться Ceconomy (его акции – это бумаги группы Metro). В первый день торгов акционеры группы получат в дополнение к имеющимся бумагам акции MWFS, сообщила компания. Аналитики Morgan Stanley оценивают стоимость акционерного капитала MWFS на уровне 5,5 млрд евро, Ceconomy – 3 млрд евро.

Metro стала одной из наиболее пострадавших торговых сетей из-за поправок закона о торговле – дело в особенности коммерческой стратегии компании, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ее стратегия ориентирована на большую долю бонусных выплат от поставщиков в структуре маржи, тогда как российские сети – конкуренты смогли перевести выплаты поставщиков в более низкую цену поставки, объясняет эксперт. Metro же это было сделать сложнее из-за относительно низких показателей продаж на одну товарную позицию в связи с более широким ассортиментом.

У крупнейших российских сетей валовой доход в конце 2016 г. не пострадал. Так, валовая рентабельность «Магнита» в IV квартале сократилась примерно на 1,5 процентного пункта до 27,52%, но в деньгах валовой доход даже вырос. У Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») валовая маржа сократилась на 0,2 п. п., а сам доход вырос на 26,6%.

X5 заявляла, что перешла на «чистую цену», предложив поставщикам три варианта цены в зависимости от типа доставки: самовывоз, на склад или в магазин. В целом на рынке «пересчет цен прошел по принципу «все коммерческие условия – в скидку на товар», заявил в конце прошлого года представитель «Руспродсоюза».

Связанные с изменениями в законодательстве потери Metro в доходе восстановятся в среднесрочной перспективе, считает Бурмистров, однако нужно учитывать и резко усилившуюся конкуренцию в сегменте гипермаркетов. Многие крупные российские ритейлеры активно развивают оптовую торговлю, перетягивая клиентов у Metro, напоминает он: прежде всего это «Лента» и «Магнит».