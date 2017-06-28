Транспорт
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Росавиация впустила иностранцев

Bulgaria Air и Onur Air заменят «ВИМ-авиа» на рейсах из Москвы

За неделю уже три иностранные компании получили допуски на перевозку российских туристов

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air и турецкая Onur Air получили допуски Росавиации на дополнительные регулярные полеты взамен рейсов «ВИМ-авиа». Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Представители Bulgaria Air и Onur Air на запросы не ответили.

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