Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Росавиация впустила иностранцев

Bulgaria Air и Onur Air заменят «ВИМ-авиа» на рейсах из Москвы

За неделю уже три иностранные компании получили допуски на перевозку российских туристов