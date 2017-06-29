Инвесторы выстроились в очередь за бумагами «Полюса»

Бумаги «Полюса» оказались очень популярны среди инвесторов, несмотря на уход с биржи полтора года назад © ПАО «Полюс»

В целом инвесторы больше смотрят в будущее, на те денежные потоки и стандарты управления, которые мы можем им предложить» – так год назад в интервью «Ведомостям» гендиректор «Полюса» Павел Грачев объяснял, почему инвесторы могут заинтересоваться бумагами «Полюса», несмотря на то что лишь в декабре 2015 г. головная структура компании – Polyus Gold International – провела делистинг с Лондонской биржи. Он оказался прав.