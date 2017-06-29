Промышленность
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: «Полюс» притянул инвесторов

Инвесторы выстроились в очередь за бумагами «Полюса»

Купить акции и расписки крупнейшего российского производителя золота хотят более 40 международных фондов, в том числе BlackRock

В целом инвесторы больше смотрят в будущее, на те денежные потоки и стандарты управления, которые мы можем им предложить» – так год назад в интервью «Ведомостям» гендиректор «Полюса» Павел Грачев объяснял, почему инвесторы могут заинтересоваться бумагами «Полюса», несмотря на то что лишь в декабре 2015 г. головная структура компании – Polyus Gold International – провела делистинг с Лондонской биржи. Он оказался прав.

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