«Газпром» снизил цену газа для Молдавии

В июне о переговорах по поводу снижения тарифа на газ для Молдавии сообщал президент республики Игорь Додон Jussi Nukari / Lehtikuva / TASS

Совет директоров «Газпрома» единогласно одобрил заключение дополнительного соглашения к контракту с «Молдовагазом» и определил новую цену газа для республики. Также совет одобрил количество газа, которое «Газпром» обязуется подать в Молдавию по соглашению в течение 2017–2019 гг., – 50,69 млрд куб. м. Объем транзита российского газа через Молдавию в ближайшие три года составит порядка 16 млрд куб. м ежегодно, что примерно соответствует показателям предыдущих лет (2015 г. – 16,7 млрд куб. м, 2014 г. – 18 млрд куб. м). Цена поставляемого в Молдавию российского газа плавающая и устанавливается поквартально с учетом котировок цен на нефтепродукты. В I квартале 2017 г. она установлена на уровне $146,75 за 1000 куб. м газа, но может быть уточнена в течение первого месяца поставки по фактической базисной цене, говорится в материалах совета директоров «Газпрома». В 2016 г. средняя цена российского газа для Молдавии составляла, по данным «Интерфакса», $190 за 1000 куб. м.