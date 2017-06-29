Российские нефтяники снизили экспорт нефтепродуктов, но заработали больше

Объясняется это ростом цен на нефтепродукты, которые следуют за ценой на нефть Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС

За январь – май 2017 г. импорт нефтепродуктов в Китай вырос на 7,1% до 13,44 млн т, ссылается ТАСС на данные таможенной статистики КНР. Всего страна импортировала нефтепродуктов на $6,3 млрд, приводит данные агентство. Россия за январь – апрель 2017 г. (данных за май пока еще нет) поставила в Китай 2 млн т нефтепродуктов на общую сумму $853,9 млн, следует из данных таможенной статистики России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки снизились на 21%, но денег отечественные поставщики получили больше почти на 30% – $853,9 млн.