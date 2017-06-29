ТЭК
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Нефтепродукты текут в Китай

Российские нефтяники снизили экспорт нефтепродуктов, но заработали больше

Увеличить выручку от экспорта нефтепродуктов помог рост цен, которые поднялись вслед за нефтяными

За январь – май 2017 г. импорт нефтепродуктов в Китай вырос на 7,1% до 13,44 млн т, ссылается ТАСС на данные таможенной статистики КНР. Всего страна импортировала нефтепродуктов на $6,3 млрд, приводит данные агентство. Россия за январь – апрель 2017 г. (данных за май пока еще нет) поставила в Китай 2 млн т нефтепродуктов на общую сумму $853,9 млн, следует из данных таможенной статистики России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки снизились на 21%, но денег отечественные поставщики получили больше почти на 30% – $853,9 млн.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике