Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Нефтепродукты текут в Китай
Российские нефтяники снизили экспорт нефтепродуктов, но заработали больше
Увеличить выручку от экспорта нефтепродуктов помог рост цен, которые поднялись вслед за нефтяными
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
Объясняется это ростом цен на нефтепродукты, которые следуют за ценой на нефть
Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС
За январь – май 2017 г. импорт нефтепродуктов в Китай вырос на 7,1% до 13,44 млн т, ссылается ТАСС на данные таможенной статистики КНР. Всего страна импортировала нефтепродуктов на $6,3 млрд, приводит данные агентство. Россия за январь – апрель 2017 г. (данных за май пока еще нет) поставила в Китай 2 млн т нефтепродуктов на общую сумму $853,9 млн, следует из данных таможенной статистики России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки снизились на 21%, но денег отечественные поставщики получили больше почти на 30% – $853,9 млн.
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