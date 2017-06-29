Олег Бударгин не пришел на собрание акционеров ФСК М. Стулов / Ведомости

В Москве в четверг проходит годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС (основной акционер - «Россети» (80,13%)). На прошлой неделе стало известно, что акционеры не смогут избрать совет директоров из-за отсутствия кандидатов.

Тем не менее правительство своих кандидатов в совет директоров выдвинуло, и в их число не вошел гендиректор «Россетей» и возглавлявший совет в 2016 г. Олег Бударгин. Вместо него в список был внесен первый зампредседателя ВЭБа Михаил Полубояринов, который, по словам источников «Ведомостей, может сменить Бударгина на должности гендиректора "Россетей". Олег Бударгин на собрание не пришел.

На начало собрания по всем вопросам было зарегистрировано 85,5% всех имеющих право голоса. Кворум по всем вопросам имеется.

Предправления ФСК Андрей Муров начал с ответа на вопрос, почему в четверг не будет избран совет директоров. По его словам, компания была обязана включить этот вопрос в повестку, но предложения по кандидатам не были получены в установленные законом сроки. Акционеры выберут членов совета директоров на внеочередном собрании, которое, ориентировочно, пройдет в сентябре, отметил он. Дивиденды за 2017 г. также составят не менее 50% от скорректированной чистой прибыли компании, пообещал топ-менеджер.

Далее он перешел к планам приобретения различных магистральных активов. ФСК проводит определенные переговоры с руководством БЭСК (входит в АФК «Система»), но это достаточно предварительные разговоры, сказал Муров. В большей степени рассматривается распаковка ДВЭУК. «Мы считаем, что там есть активы, которые относятся к нашей компетенции. Мы претендуем только на магистральные сети», - сказал Муров, добавив, что на остальное претендует «Русгидро". К осени ФСК планирует выйти с предложениями по БЭСК и ДВЭУК в ведомства.

Процесс консолидации кубанских и томских магистральных сетей близится к завершению, компания уже получила соответствующие директивы, отметил Муров, все должно быть завершено в I квартале 2018 г. Вопрос с покупкой доли «Русгидро» в Иркутской электросетевой компании на повестке не стоит, компания не получала таких предложений, добавил предправления ФСК.

Чистая прибыль ФСК по РСБУ в 2016 г. составила 106,1 млрд руб. На дивиденды совет директоров рекомендовал направить 18,2 млрд руб. (50% от скорректированной чистой прибыли). Дивидендная база была очищена от бумажных показателей - переоценки финансовых вложений и прибыли от техприсоединения. Акционеры также приняли решение выплатить промежуточные дивиденды за I квартал 2017 г. в размере 1,4 млрд руб.

Долг компании снизился на 5% до 261,7 млрд руб., долговая нагрузка составила 2,2х. Член правления ФСК Сергей Теребулин отметил, что в 2016 г. компания завершила несколько значимых инвестпроектов, например к сетями был подключен нефтеналивной порт Козьмино (28,6 МВт). Всего на инвестиции в 2016 г. был направлен 91 млрд руб.