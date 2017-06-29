США передумали запрещать провоз ноутбуков в салоне самолета

Вместо этого введены более строгие требования к досмотру пассажиров и багажа и наземному обслуживанию самолетов

Новые меры в аэропортах США позволят повысить уровень безопасности, считает IATA David Goldman / AP

Министерство национальной безопасности США (DHS) установило новые правила безопасности для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты, отказавшись от плана запретить провоз ноутбуков в ручной клади. Как сообщил министр национальной безопасности Джон Келли, они включают усиленный досмотр прилетающих из-за рубежа пассажиров и их вещей, а также новые протоколы безопасности для наземного обслуживания самолетов. «Пришло время поднять глобальную планку авиационной безопасности», - заявил Келли.

Новые требования DHS затронут 180 авиакомпаний, выполняющих рейсы из 280 аэропортов в 105 странах, они вступят в силу в течение ближайших недель и месяцев. По словам министра, набор мер безопасности может корректироваться в зависимости от наличия угроз. Новые правила затронут почти 2000 рейсов, перевозящих около 325 000 пассажиров в сутки, подсчитали в министерстве.

В марте DHS запретило перевозить электронные устройства в салонах самолетов, вылетающих в США из 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, из опасений, что террористы могут поместить взрывчатку в корпус ноутбука или планшета, где ее не обнаружат при досмотре, и активировать взрывное устройство в полете.

Авиакомпании жаловались, что такой запрет мешает их работе и причиняет неудобства пассажирам. Некоторые эксперты также предупреждали, что перевозка в багажном отделении большого количества ноутбуков с литиевыми аккумуляторами повышает риск возгорания, которое не будет вовремя замечено.

Ранее министерство предлагало распространить запрет на провоз ноутбуков в салоне на рейсы из Европы или на все рейсы в США или из США. Новые правила исключают такую меру и аннулируют действующий запрет для 10 аэропортов, если они будут соблюдать новые требования DHS.

В ЕС «тщательно изучают новые меры безопасности», заявила еврокомиссар по транспорту Виолета Балк. Европа продолжит совместную работу с США над повышением безопасности авиаперевозок. Представитель Lufthansa заявил, что авиакомпания уже работает с регуляторами над выполнением требований DHS.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), активно выступавшая против широкого запрета на провоз ноутбуков в ручной клади, одобрила новые требования DHS и заявила, что они повышают уровень безопасности. Однако выполнить их в предлагаемые сжатые сроки будет непросто, предупредил генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

В отношении авиакомпаний и аэропортов, которые не будут выполнять новые правила DHS, может быть введен запрет как на провоз в салоне крупных электронных устройств, так и на полеты в США, предупредил Келли. Однако министр выразил надежду, что все заинтересованные стороны смогут и захотят соответствовать новым стандартам безопасности.

Перевела Надежда Беличенко