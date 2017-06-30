Экс-президент А1 Александр Винокуров откроет фитнес-клуб

На спортивном рынке уже несколько лет идет тенденция тематического сужения, поэтому многие открывают именно студии Евгений Разумный / Ведомости

Согласно «СПАРК-Интер-факсу», товарный знак клуба – у ООО «Фитнес Джанки», которым Винокуров и Жуков владеют на паритетных началах. «Мы с Петром близкие друзья, в том числе нас объединяет любовь к спорту», – рассказал Винокуров. Винокуров когда-то работал тренером и давно хотел открыть собственный клуб, идея студии родилась у него с Жуковым на одной из дружеских посиделок. Источник, близкий к бизнесменам, знает, что они вложили в открытие клуба не менее 100 млн руб.