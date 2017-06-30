Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Винокуров пошел в «Секцию»

Экс-президент А1 Александр Винокуров откроет фитнес-клуб

Его партнер – сын президента Олимпийского комитета России Петр Жуков

Согласно «СПАРК-Интер-факсу», товарный знак клуба – у ООО «Фитнес Джанки», которым Винокуров и Жуков владеют на паритетных началах. «Мы с Петром близкие друзья, в том числе нас объединяет любовь к спорту», – рассказал Винокуров. Винокуров когда-то работал тренером и давно хотел открыть собственный клуб, идея студии родилась у него с Жуковым на одной из дружеских посиделок. Источник, близкий к бизнесменам, знает, что они вложили в открытие клуба не менее 100 млн руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике