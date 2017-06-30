Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Винокуров пошел в «Секцию»
Экс-президент А1 Александр Винокуров откроет фитнес-клуб
Его партнер – сын президента Олимпийского комитета России Петр Жуков
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
На спортивном рынке уже несколько лет идет тенденция тематического сужения, поэтому многие открывают именно студии
Евгений Разумный / Ведомости
Согласно «СПАРК-Интер-факсу», товарный знак клуба – у ООО «Фитнес Джанки», которым Винокуров и Жуков владеют на паритетных началах. «Мы с Петром близкие друзья, в том числе нас объединяет любовь к спорту», – рассказал Винокуров. Винокуров когда-то работал тренером и давно хотел открыть собственный клуб, идея студии родилась у него с Жуковым на одной из дружеских посиделок. Источник, близкий к бизнесменам, знает, что они вложили в открытие клуба не менее 100 млн руб.
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