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Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: «Сургутнефтегаз» удержит добычу

«Сургутнефтегаз» обещает увеличивать добычу нефти

Для этого, по словам гендиректора компании Владимира Богданова, ей не нужно делать дорогостоящие покупки – достаточно разведывать и запускать новые месторождения

«Сургутнефтегаз» не видит рисков снижения добычи нефти компанией из-за нехватки участков, сказал в интервью «Интерфаксу» Владимир Богданов. А при хорошей конъюнктуре возможен и рост добычи. «Прежде всего, уровень добычи будет определяться экономическими условиями: какие будут цены на нефть, курс рубля, налоговая политика государства. А активы у нас есть не только для поддержания текущего уровня добычи, но и для увеличения, если будет благоприятная ситуация», – сказал он.

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