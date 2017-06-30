«Сургутнефтегаз» обещает увеличивать добычу нефти

«Сургутнефтегаз» готов поддерживать добычу своими силами Photoxpress

«Сургутнефтегаз» не видит рисков снижения добычи нефти компанией из-за нехватки участков, сказал в интервью «Интерфаксу» Владимир Богданов. А при хорошей конъюнктуре возможен и рост добычи. «Прежде всего, уровень добычи будет определяться экономическими условиями: какие будут цены на нефть, курс рубля, налоговая политика государства. А активы у нас есть не только для поддержания текущего уровня добычи, но и для увеличения, если будет благоприятная ситуация», – сказал он.