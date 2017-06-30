Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: «Сургутнефтегаз» удержит добычу
«Сургутнефтегаз» обещает увеличивать добычу нефти
Для этого, по словам гендиректора компании Владимира Богданова, ей не нужно делать дорогостоящие покупки – достаточно разведывать и запускать новые месторождения
- Галина Старинская
- / Ведомости
«Сургутнефтегаз» готов поддерживать добычу своими силами
Photoxpress
«Сургутнефтегаз» не видит рисков снижения добычи нефти компанией из-за нехватки участков, сказал в интервью «Интерфаксу» Владимир Богданов. А при хорошей конъюнктуре возможен и рост добычи. «Прежде всего, уровень добычи будет определяться экономическими условиями: какие будут цены на нефть, курс рубля, налоговая политика государства. А активы у нас есть не только для поддержания текущего уровня добычи, но и для увеличения, если будет благоприятная ситуация», – сказал он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}