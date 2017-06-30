Строители увлеклись импортной техникой

Представитель «Росспецмаша» называет одной из причин роста импорта укрепление рубля Евгений Егоров / Ведомости

Поставки строительно-дорожной техники в Россию по итогам января – мая 2017 г. удвоились до 11 980 единиц, а в денежном выражении выросли на 58% до 40,76 млрд руб. Это вытекает из исследования ассоциации «Росспецмаш», с которым ознакомились «Ведомости». В частности, почти втрое увеличилось число импортируемых экскаваторов, грейдеров, фронтальных погрузчиков (см. инфографику). Весь рынок по итогам пяти месяцев вырос на 75% до 14 780 единиц техники.