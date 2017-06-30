Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Строительная техника едет в Россию
Строители увлеклись импортной техникой
Поставки зарубежной строительно-дорожной техники в первые пять месяцев удвоились благодаря укреплению курса рубля
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Представитель «Росспецмаша» называет одной из причин роста импорта укрепление рубля
Евгений Егоров / Ведомости
Поставки строительно-дорожной техники в Россию по итогам января – мая 2017 г. удвоились до 11 980 единиц, а в денежном выражении выросли на 58% до 40,76 млрд руб. Это вытекает из исследования ассоциации «Росспецмаш», с которым ознакомились «Ведомости». В частности, почти втрое увеличилось число импортируемых экскаваторов, грейдеров, фронтальных погрузчиков (см. инфографику). Весь рынок по итогам пяти месяцев вырос на 75% до 14 780 единиц техники.
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