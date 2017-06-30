Акционеры «Башнефти» утвердят рекордно низкие дивиденды

В этом году совет директоров «Башнефти» рекомендовал не платить дивиденды владельцам обыкновенных акций Е. Разумный / Ведомости

30 июня в 12.20 по московскому времени началось годовое собрание акционеров «Башнефти». Это первое годовое собрание после того, как владельцем 69,3% компании стала «Роснефть».

Заместитель гендиректора «Реестр-РН» Валерий Филипенко объявил, что кворум составил 99% от общего количества голосующих акций.

С приходом нового акционера в «Башнефти» изменились и правила участия в годовом собрании. Теперь, как и на собраниях «Роснефти», ножи, пистолеты, ноутбуки и фото- и видеоаппаратуру проносить и применять запрещено. У входа в здание перед началом собрания дежурили пожарная машина и скорая помощь. На входе акционеров встречали девушки в желтых шарфиках. Стенды для консультаций оформлены в корпоративных тонах «Роснефти», но на них изображены сразу два бренда - «Башнефти» и «Роснефти». В буфете для акционеров нет кофе: только в VIP-зоне, объяснял обслуживающий персонал. В сухом пайке акционера в этом году чай с клубникой. Также каждому полагается подарочная чашка с блюдцем, блокнот с эмблемами «Роснефти» и «Башнефти», а также два бюллетеня: один для заявки на выступление, второй для вопроса выступающим.

В буфете собралось много людей преклонного возраста. Некоторые надели национальные тюбетейки или прикрепили к лацканам пиджаков медали и плашки орденов. Менеджмент убеждал акционеров в частных беседах, что отложенные дивиденды сейчас - это рост капитализации компании в будущем и рост стоимости акций.

В. Петлевой / Ведомости Первое годовое собрание акционеров «Башнефти» после того как владельцем 69,3% компании стала «Роснефть» 1/6 В. Петлевой / Ведомости На входе акционеров встречали девушки в желтых шарфиках 2/6 В. Петлевой / Ведомости Стенды для консультаций оформлены в корпоративных тонах «Роснефти», но на них изображены сразу два бренда - «Башнефти» и «Роснефти» 3/6 В. Петлевой / Ведомости С приходом нового акционера в «Башнефть» изменились и правила участия в годовом собрании. Теперь, как и на собраниях «Роснефти», ножи, пистолеты, ноутбуки и фото- и видеоаппаратуру проносить и применять запрещено 4/6 В. Петлевой / Ведомости Стенд регистрации посетителей собрания 5/6 В. Петлевой / Ведомости Предправления «Башнефти» Андрей Шишкин 6/6

Первым слово взял предправления «Башнефти» Андрей Шишкин. Он зачитал обращение главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Затем вспомнил историю разработки башкирских нефтяных месторождений.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов заявил, что нефтепереработка в республике выросла на 15% в этом году. Он сообщил, что дивиденды «Башнефтии» в 7 млрд руб., выплаченные в прошлом году, были направлены на инфраструктуру и социальные проекты, строительство спортивных площадок и транспортных артерий, ремонт нескольких школ.

В этом году совет директоров «Башнефти» рекомендовал не платить дивиденды владельцам обыкновенных акций. Тем, кому принадлежат привилегированные бумаги, повезло больше: компания готова отдать им суммарно 3 млрд руб. (по 10 коп. на акцию). В итоге получается, что акционеры могут сегодня одобрить минимальные дивиденды как минимум с 2006 г. (см. врез).

Решение о переносе выплаты дивидендов за 2016 г. на конец 2017 г. «Башнефть» объясняет увеличением капзатрат из-за необходимости усиления мер безопасности на НПЗ.

Когда докладчик объявил на собрании сумму дивидендов на привилегированные акции в 10 коп. в зале собрания раздались недовольные возгласы и улюлюканье. Это приостановило собрание на 2 минуты.

Власти Башкирии рассчитывают в декабре 2017 г. получить 7 млрд руб. дивидендов от «Башнефти», говорил в середине июня глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Кроме того, акционерам надо будет выбрать совет директоров (10 человек), утвердить отчет за прошлый год и выплатить бывшим членам совета директоров, кто занимал эту должность с прошлого годового собрания в июне до октября 2016 г., суммарно 8,1 млн руб. Из этой суммы на долю бывшего президента «Башнефти» Александра Корсика придется всего 877 097 руб., следует из документов нефтяной компании.

Дивиденды Совет директоров «Башнефти» 25 мая рекомендовал акционерам по итогам 2016 г. выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму 3 млн руб., в то время как по итогам 2015 г. на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд руб. В итоге акционеры могут сегодня одобрить минимальные дивиденды как минимум с 2006 г.

При выборе совета директоров интриги не ожидается: на десять мест в совете претендует десять кандидатов. Восемь из них - представители нового акционера - «Роснефти», оставшиеся два представляют интересы республики Башкирия. Это два заместителя премьер-министра Башкирии Фархад Самедов и Евгений Гурьев.

Интересы «Роснефти» в совете могут представлять первый вице-президент компании Павел Федоров, вице-президент по энергетике Андрей Шишкин, а также еще несколько человек, в том числе советник и директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти.

Изначально предполагалось, что в совет может войти Олег Феоктистов, бывший вице-президент «Роснефти» по безопасности, который вернулся на государственную службу в апреле этого года. Но его место занял нынешний исполняющий обязанности руководителя службы безопасности компании Урал Латыпов.