Офисы «Инвитро», пострадавшей от кибератаки, в понедельник не откроются

Когда именно медцентры сети возобновят полноценную работу, представитель «Инвитро» затруднился уточнить Максим Стулов / Ведомости

Медицинские центры «Инвитро» перестали принимать у пациентов анализы с вечера 28 июня, рассказывал сотрудник колл-центра корреспонденту «Ведомостей», обратившемуся в компанию в качестве клиента. Представитель компании подтвердил: прием биоматериала во всех странах присутствия приостановлен с 29 июня – в результате нарушения работы инфраструктуры компании при кибератаке. По информации на официальном сайте «Инвитро», это Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия и Армения. Компания планировала возобновить проведение анализов в штатном режиме к понедельнику, 3 июля. Однако этого не произойдет. Как рассказал «Ведомостям» представитель «Инвитро», медофисы сети в понедельник будут закрыты «для финальной отладки и настройки системы, которую за выходные удалось полностью восстановить».

«Инвитро» с выручкой в 12,6 млрд руб. за прошлый год, по собственным данным, является крупнейшей частной медицинской компанией России: владеет девятью лабораторными комплексами и более чем 900 медицинскими офисами в пяти странах присутствия. Инфраструктура «Инвитро» пострадала от эпидемии компьютерного вируса-шифровальщика 27 июня. Хотя действие вируса удалось остановить в первый же день, сложная единая инфраструктура компании подразумевает работу нескольких разных систем, поэтому их пришлось перенастраивать, объяснил представитель «Инвитро».

Когда именно медцентры сети возобновят полноценную работу, представитель «Инвитро» затруднился уточнить: «Мы поймем это завтра [3 июля]. Учитывая сложнейшую и нестандартную задачу, все решения принимаются в режиме реального времени».

На пятницу офисы «Инвитро» обрабатывали биоматериалы, проходившие лабораторные исследования после 14.30 в день атаки, отметил представитель компании: результаты анализов она не смогла вовремя передать пациентам. Масштабы ущерба «Инвитро» еще подсчитывает – финальный аудит появится только после устранения всех неполадок и их последствий, по словам представителя компании.

Масштабы бедствия Эпидемия вируса-шифровальщика 27 июня поразила множество компаний, в том числе российских и украинских. Среди пострадавших – туроператор Anex Tour: компания потеряла доступ к своему сайту, писал ТАСС, и была вынуждена приостановить бронирование туров – восстановить функционал удалось только 30 июня, сообщила RNS. В ходе атаки пострадали также «Роснефть», «Газпром», Evraz и глобальные A.P. Moller-Maersk – датская судоходная компания и Maersk Line – владелец крупнейшего в мире морского контейнерного перевозчика

Ежедневно «Инвитро», по словам ее представителя, проводит в среднем 27 000 исследований. Материальный ущерб для «Инвитро» может составить 1,5–2% годового оборота, считает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский, при этом репутационных потерь ожидать не стоит. Чтобы понимать размер убытка, важно отделять сегмент по оказанию услуг конечным пациентам, который пострадает больше, пока компания не сможет восстановить прием анализов, от корпоративного сегмента, где несколько дней задержки, как правило, некритичны, дополняет директор центра онкологической диагностики Unim Алексей Ремез.

При этом, как подчеркивает Ремез, это не атака на сферу здравоохранения в целом, а случайное попадание вредоносного программного обеспечения в систему конкретной компании. Как правило, вирус действует на незащищенную инфраструктуру компании, к которой в большей степени относятся франчайзинговые розничные точки или медицинские офисы, объясняет директор департамента информационных технологий лабораторной службы «Хеликс» Илья Семенов: это места, где поддержкой операционных систем занимается не головной офис, а системные администраторы частных предпринимателей по франшизе лабораторной службы.

Как защититься от вируса-шифровальщика