Как защититься от вируса-шифровальщика

Андрей Гордеев / Ведомости

Если компания может без ущерба для бизнеса перейти на менее популярную ОС, нужно это сделать. Две последних волны шифровальщиков (WannaCry и модификация Petya) нацелены на популярные Windows-системы. По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в мае они были установлены на 91,64% компьютеров в мире. Киберпреступники ориентированы на извлечение максимальной выгоды. Но в долгосрочной перспективе, если популярность Windows пойдет на спад, это спровоцирует всплеск появления вирусов под Mac и другие ОС

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