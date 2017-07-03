UC Rusal предложила программу поддержки энергоемких предприятий

Их нужно освободить от некоторых платежей и ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: UC Rusal предложила реформу

Минэнерго против увеличения объемов перекрестного субсидирования, потому что в итоге эта нагрузка ляжет на других потребителей Дмитрий Рогулин / ТАСС

Гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев предложил министру экономического развития Максиму Орешкину программу поддержки энергоемких промышленных потребителей («Ведомости» ознакомились с текстом письма от 16 июня). Она будет иметь системное значение для энергосистемы и экономики и позволит обеспечить рост ВВП через стимулирование промышленного производства, считает Соловьев.