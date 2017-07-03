Американская Ecolab и российский производитель антисептиков Sanitelle объединяют портфели

Американская Ecolab и российские «Бентус лаборатории» создадут и будут продвигать совместную продуктовую корзину в сегменте дезинфицирующих средств для медперсонала. Стороны уже подписали соответствующее соглашение, рассказали «Ведомостям» их представители. Партнерство, по их словам, оформлено как договор о совместной деятельности, продвижением и дистрибуцией будут заниматься обе компании.

Американская Ecolab с капитализацией на Нью-Йоркской бирже в $38,5 млрд называет себя мировым лидером в производстве профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. В 2016 г. чистые продажи компании составили $13,2 млрд (-3% к предыдущему году), из них почти треть пришлась на дезинфицирующую продукции для предприятий общественного питания, сферы гостеприимства и здравоохранения.

«Бентус лаборатории» производят кожные антисептики, основной бренд – Sanitelle. Крупнейшие владельцы компании – фармдистрибутор «СИА групп» экс-президента А1 Александра Винокурова (30%), кипрская «РМГ холдинг лимитед» (20,9%), американская «Симонян энд ассошиэйтс консалтинг инк» (13,8%) согласно ЕГРЮЛ.

В общий портфель компании внесут линейки продуктов для госпитального сегмента, уточнил соучредитель, директор по стратегическому развитию «Бентус лабораторий» Рубен Симонян. Кроме того, Ecolab локализует производство кожных антисептиках Skinman Soft, Spitaderm и Epicare, а также антисептика для обработки поверхностей Insidin Liquid на мощностях «Бентус лабораторий» в Москве, отметили представители сторон. В развитых странах инфекции, связанные с оказанием медпомощи, возникают у 5–15% госпитализированных пациентов и могут поражать 9–37% больных, поступивших в отделение интенсивной терапии, делится статистикой представитель Ecolab. Одна из основных причин этих инфекций – несоблюдение гигиены рук, партнерство позволит снизить число таких заболеваний, рассчитывает Симонян.

Также для России и стран СНГ стороны будут выпускать продукцию в гостиничном и ресторанном бизнесе, безопасности труда, образовании и других сегментах, где важна гигиена рук, говорит представитель Ecolab в России.

Статистики по рынку дезинфицирующих средств для медперсонала «Ведомостям» найти не удалось. «Бентус лаборатории» оценивают российский рынок кожных антисептиков для обработки рук медперсонала в $120–150 млн.

Партнерство позволит увеличить на 30% продажи «Бентус лабораторий» в госпитальном сегменте, прогнозирует Симонян. Абсолютные цифры он не называет. В продажах «Бентус лабораторий» 40% выручки приходится на продажи корпоративным клиентам (к ним относятся и госпитали), рассказывал ранее Симонян. Выручка «Бентус лабораторий» в 2016 г. составила 240 млн руб., сообщала «СИА групп». Представитель Ecolab в России заявил, что обе компании рассчитывают увеличить экономические показатели.

Сотрудничество позволяет «Бентус лабораториям» загрузить производственные мощности, а Ecolab – производить необходимый объем продукции и быстро наращивать продажи, говорит директор по развитию «RNC фармы» Николай Беспалов. Если в объединенном портфеле будут взаимодополняющие продукты, от этого выиграют обе компании, считает он, если будут пересечения, то возможны сложности.