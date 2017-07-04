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«Газпром нефть» стала партнером Repsol в западносибирских месторождениях

Она получила четверть в совместном предприятии и право увеличить долю до 50%

Об этом говорится в релизе российской компании: «Газпром нефть» купила у Repsol 25,02% компании «Евротэк-Югра» и получила право увеличить долю до 50%. При этом стороны уже договорились, что будут управлять совместной компанией на паритетных началах, утверждает «Газпром нефть». Когда и при каких обстоятельствах может произойти увеличение доли, она не сообщает. Представитель Repsol на запрос «Ведомостей» в понедельник не ответил. ФАС одобрила ходатайство о покупку 25% с правом увеличения этого пакета.

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