«Пулково» начинает принимать рейсы из второго и третьего по величине городов Ирана
Существующие рейсы из Ирана заполняются на 80%, и Петербург надеется на увеличение числа туристов
- Мария Буравцева,
- Светлана Зайцева
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Iran Air совершает рейсы в Петербург из Тегерана, теперь будут рейсы и из других городов
PASCAL PAVANI / AFP
С 30 июня по 8 сентября авиакомпания Mahan Air будет раз в неделю выполнять чартерные рейсы в Мешхед, а авиакомпания Zagros Airlines – раз в две недели чартерные рейсы в Исфахан, сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта «Пулково»). До сих пор в эту летнюю навигацию из «Пулково» в Иран напрямую было только одно направление – раз в неделю по воскресеньям в Тегеран летает Iran Air. Из Петербурга в Иран летают также семь авиакомпаний, которые осуществляют чартерные рейсы с пересадками, две присоединились в 2017 г.
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