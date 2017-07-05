Segezha Group с китайской CAMCE построит ЦБК в Красноярском крае и Карелии, модернизирует имеющиеся заводы

Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Система» сварит целлюлозу с китайцами

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70–80% стоимости проектов могут профинансировать китайские и российские фонды Segezha Group

Segezha Group (лесопромышленный холдинг, принадлежит АФК «Система») сообщила, что совместно с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ) может построить два целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК) в России – в Красноярском крае и Республике Карелии, а также реконструировать существующие ЦБК: Сокольский и Сегежский. Соглашение об этом было подписано 4 июля.