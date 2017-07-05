Промышленность
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Система» сварит целлюлозу с китайцами

Segezha Group с китайской CAMCE построит ЦБК в Красноярском крае и Карелии, модернизирует имеющиеся заводы

Общая стоимость проектов оценивается в $2,2 млрд

Segezha Group (лесопромышленный холдинг, принадлежит АФК «Система») сообщила, что совместно с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ) может построить два целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК) в России – в Красноярском крае и Республике Карелии, а также реконструировать существующие ЦБК: Сокольский и Сегежский. Соглашение об этом было подписано 4 июля.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике