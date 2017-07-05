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Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Газ два года ждут

«Газпром» начнет поставлять газ в Китай 20 декабря 2019 г.

Оставшиеся почти две трети трубопровода «Сила Сибири» концерн обещает достроить вовремя

«Газпром» и китайская CNPC подписали соглашение о начале поставок газа по «Силе Сибири» с 20 декабря 2019 г. по «восточному» маршруту, сообщил концерн. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что в этих сроках «нет сомнений». Подписанный документ стал дополнительным соглашением к договору между «Газпромом» и CNPC, заключенному 21 мая 2014 г. Договор рассчитан на 30 лет, предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год, содержит привязку цены к нефтяной корзине, а также условие «бери или плати». «Газпром» с китайскими партнерами также обсудил возможность подписания до конца года основных условий поставок газа по дальневосточному маршруту, сообщил Миллер.

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