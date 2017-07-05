«Еврохим» купил долю в испанском заводе удобрений
- Дарья Белоглазова
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Группа «Еврохим» сообщила о покупке 50% минус 1 акция испанского завода Hispalense de Liquidos. Завод занимается производством сложных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия (NPK). «Еврохим» рассчитывает расширить ассортимент премиальных удобрений, прокомментировал его генеральный директор Дмитрий Стрежнев. Достичь этого планируется за счет доступа к производственным мощностям, техническому ноу-хау, логистической инфраструктуре и конечному потребителю в Испании, добавил представитель компании «Еврохим». Актив, по его словам, приобретается на торговое подразделение группы EuroChem Trading GmbH. Hispalense de Liquidos сможет реализовывать продукцию «Еврохима» (в 2016 г. продала 20,9 млн т удобрений) в Испании, продвигать технологии производства жидких удобрений в других странах, считает ее президент Хуан Ромеро. Представитель компании не ответил на запрос.
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