Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Золотое кольцо Китая
$500 млн от суверенных инвесторов пойдут на российско-китайский туризм и медицину
РКИФ вложится совместно с китайской провинцией Хайнань
- Наталья Ищенко
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Курорт Хайнань популярен среди российских туристов
AP
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и китайская провинция Хайнань вложат более $500 млн в туризм, инфраструктуру, здравоохранение и промышленные парки в китайской провинции и в России. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами сторон, и подтвердил представитель РКИФа. РКИФ основан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation. Соглашение о сотрудничестве должно быть подписано 5 июля руководством РКИФа и провинции Хайнань в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, уточнил представитель фонда.
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