Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: ВТБ летит в Белград
«ВТБ капитал» может стать инвестором в аэропорт Белграда
Компания в системе консорциума допущена к конкурсу на получение в концессию аэропорта Никола Тесла
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Осенью из пяти претендентов будет выбран победитель конкурса
Oliver Bunic / Bloomberg
Список претендентов, допущенных ко второй фазе конкурса на получение в концессию на 25 лет аэропорта Никола Тесла (АНТ, Белград), опубликован на сайте аэропорта. Аэропорт принадлежит правительству Сербии, к первой фазе через предварительный отбор были допущены 25 претендентов, во вторую прошли только пятеро, в том числе консорциум в составе кипрской VTB Capital Infrastructure Holdings, корейской Incheon International Airport Corporation (IIAC) и турецкой IC Altyapı.
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