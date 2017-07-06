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Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Трубу дотянули до Венгрии

«Турецкий поток» будет продлен до Венгрии

Страна сможет увеличить импорт российского газа почти на 30%

Всреду, 5 июля, «Газпром» и Венгрия договорились о продлении газопровода «Турецкий поток» в Венгрию через территорию Болгарии и Сербии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на венгерское информагентство MTI. Предполагается, что Венгрия по «Турецкому потоку» будет получать около 8 млрд куб. м в год. В 2016 г. экспорт российского газа в эту страну составил 5,7 млрд куб. м.

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