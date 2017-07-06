Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Зашли погреться

Холодное лето увеличило посещаемость торговых центров Петербурга

Но аномальная погода не сделала покупателей щедрее
  • Мария Буравцева

Летом Shopping Index компании Watcom показывает рост на 2–3% вопреки традиционному летнему снижению покупательской активности и кризисным тенденциям, говорит президент ГК Watcom Роман Скороходов. Watcom анализирует трафик 40 петербургских качественных торговых комплексов, ее индекс рассчитывается как плотность посетителей в день на 1000 кв. м арендопригодной площади. Shopping Index в 24 и 25-ю недели года (с 12 по 25 июня) показал рост 1 и 6% соответственно, тогда как в прошлом году в это время было снижение на 5,3 и 8,4%. Рост связан с аномально холодным летом, люди стали чаще посещать развлекательные зоны в торговых комплексах, говорит Скороходов. В целом в 2016 г. Shopping Index в Петербурге упал на 6,2%, за прошедшие недели 2017 г. он вырос на 2,3%.

В УК «Адамант» (22 торговых комплекса в Петербурге) заметили увеличение трафика по сравнению с прошлым годом. Алена Мариничева, директор департамента рекламы УК «Адамант», связывает это с улучшением покупательских настроений: люди адаптируются к экономической ситуации, что влечет за собой медленную, но положительную динамику уровня потребления. Отчасти увеличение посещаемости можно связать с аномально холодным началом лета в Петербурге – в условиях дождливой погоды многие проводят свободное время в городе, посещая развлекательные центры в ТРК и магазины, добавляет она.

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