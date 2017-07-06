Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Контейнеры встают на рельсы
Контейнерооборот в первом полугодии вырос на фоне укрепления рубля
Перевозчики чаще стали выбирать железную дорогу
- Дмитрий Горшенин
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Контейнерооборот в первом полугодии вырос на фоне укрепления рубля
С. Портер / Ведомости
Контейнерооборот портов Петербурга и Ленобласти показывает рост: за пять месяцев 2017 г. перевалка составила 820 188 TEU, что больше на 7%, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». В мае рост составил 8,3%. Общий грузооборот портов вырос за этот период на 7%. Гораздо быстрее растет оборот контейнеров на сети РЖД: за первые шесть месяцев 2017 г. он увеличился на 20% до 1,85 млн TEU, по данным Infranews.
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