Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Роснефть» избежала ареста
Деньги «Роснефти» и «Башнефти» не арестуют
Суд отказал АФК «Система» в ответных обеспечительных мерах на 170,6 млрд рублей
- Виталий Петлевой
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На счетах «Роснефти» и «Башнефти» более 600 млрд руб.
Евгений Разумный / Ведомости
Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в отмене обеспечительных мер на 185 млрд руб., а также отклонил ходатайство во встречном обеспечении на 170,6 млрд руб., передал «Интерфакс» и подтвердил представитель АФК Сергей Копытов. По закону сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, объяснил он. «Система» намерена обжаловать определение суда.
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