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Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Роснефть» избежала ареста

Деньги «Роснефти» и «Башнефти» не арестуют

Суд отказал АФК «Система» в ответных обеспечительных мерах на 170,6 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в отмене обеспечительных мер на 185 млрд руб., а также отклонил ходатайство во встречном обеспечении на 170,6 млрд руб., передал «Интерфакс» и подтвердил представитель АФК Сергей Копытов. По закону сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, объяснил он. «Система» намерена обжаловать определение суда.

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