Транспорт
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: РЖД повезла больше

Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 30%

В России наблюдается рост туристического потока, в том числе в Финляндию

В первой половине 2017 г. перевозки пассажиров поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) выросли на 30% по сравнению с тем же периодом 2016 г., сообщила РЖД. Услугами скоростных поездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки, воспользовалось 229 800 пассажиров. Монополия приблизилась к показателям за первое полугодие 2014 г., когда пассажирооборот составлял около 253 300 человек. За счет роста этих перевозок РЖД сможет получить по итогам года доход в размере до 1 млрд руб., считает генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Общий доход от продажи билетов в высокоскоростных поездах в международном сообщении по итогам 2017 г., по его словам, составит более 2 млрд руб. (без учета «Сапсана»). В 2014 г. эта сумма достигала почти 1,4 млрд руб.

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