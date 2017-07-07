Миллиардеры Богуславский и Юшваев заработали 85 млн евро на IPO Delivery Hero

Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Прибыль с доставкой

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В ходе IPO инвесторы оценили Delivery Hero в 4,4 млрд евро Fabrizio Bensch / Reuters

IPO сервиса Delivery Hero, торги акциями которого стартовали на Франкфуртской фондовой бирже неделю назад, стало удачным не только для его основных акционеров – немецкого инкубатора стартапов Rocket Internet, но и для российских миллиардеров из списка Forbes.