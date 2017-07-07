Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Прибыль с доставкой

Миллиардеры Богуславский и Юшваев заработали 85 млн евро на IPO Delivery Hero

Сервис доставки еды провел успешное размещение

IPO сервиса Delivery Hero, торги акциями которого стартовали на Франкфуртской фондовой бирже неделю назад, стало удачным не только для его основных акционеров – немецкого инкубатора стартапов Rocket Internet, но и для российских миллиардеров из списка Forbes.

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