DIY-ритейлер «Петрович» запускает в Петербурге «магазины будущего»

Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Петрович» в новом формате

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«Петрович» за три года реконструирует все восемь магазинов в Петербурге Евгений Разумный / Ведомости

Торговый дом «Петрович» откроет в Петербурге Южный и Северный хабы, сообщила пресс-служба компании. Первый 10 июля откроется на Таллинском шоссе, 155/1, на юге Петербурга, второй – в следующем году на пересечении Выборгского шоссе и пр-та Энгельса на севере города.