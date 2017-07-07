Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Петрович» в новом формате
DIY-ритейлер «Петрович» запускает в Петербурге «магазины будущего»
Новый формат сочетает традиционную розницу и дистанционные продажи
- Мария Буравцева
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«Петрович» за три года реконструирует все восемь магазинов в Петербурге
Евгений Разумный / Ведомости
Торговый дом «Петрович» откроет в Петербурге Южный и Северный хабы, сообщила пресс-служба компании. Первый 10 июля откроется на Таллинском шоссе, 155/1, на юге Петербурга, второй – в следующем году на пересечении Выборгского шоссе и пр-та Энгельса на севере города.
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