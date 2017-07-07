Промышленность
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Японская защита

Tokyo Rope и «Росинжиниринг» откроют завод в Петербурге

Инвестиции могут составить 4 млрд рублей за пять лет

Японская Tokyo Rope MFG.CO.LTD и АО «Росинжиниринг» создали совместное предприятие, которое будет производить продукцию для инфраструктурных проектов. Для этого компании выкупили резидента особой экономической зоны Петербурга (в Стрельне Петродворцового района) ООО «ТР инжиниринг», доля Tokyo Rope – 60%, «Росинжиринга» – 40%.

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