Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Японская защита
Tokyo Rope и «Росинжиниринг» откроют завод в Петербурге
Инвестиции могут составить 4 млрд рублей за пять лет
- Дмитрий Горшенин,
- Валерия Лебедева
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У Tokyo Rope пять заводов в Японии, два в КНР, по одному во Вьетнаме и Малайзии. Производят стальные канаты, ванты для мостов и др.
Tokyo Rope
Японская Tokyo Rope MFG.CO.LTD и АО «Росинжиниринг» создали совместное предприятие, которое будет производить продукцию для инфраструктурных проектов. Для этого компании выкупили резидента особой экономической зоны Петербурга (в Стрельне Петродворцового района) ООО «ТР инжиниринг», доля Tokyo Rope – 60%, «Росинжиринга» – 40%.
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