Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Рот Фронт» отстоял бренды
«Рот Фронт» отстоял «Птичье молоко» и «Барбарис»
Кондитерская фабрика из Ленобласти снимет с производства бренды, схожие с брендами «Рот Фронта», и заплатит ему около 1 млн рублей
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Статья 1484 ГК РФ запрещает использовать без разрешения правообладателя «сходные с его товарным знаком обозначения», если в результате «возникнет вероятность смешения»
PIXABAY
«Рот Фронт» из холдинга «Объединенные кондитеры» получит от кондитерской фабрики «Финтур» из Ленобласти 900 000 руб. за незаконное использование своих товарных знаков. По условиям мирового соглашения, которое компании заключили в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 5 июля, «Финтур» снимет с производства все спорные бренды.
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