Угольные терминалы на Северо-Западе работают на максимальной мощности Валентин Катков / для Ведомостей

АО «Ростерминалуголь» (входит в ООО «Управляющая портовая компания», находится в Усть-Луге) за шесть месяцев 2017 г. отгрузило на экспорт более 11,3 млн т угля, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года терминал планирует перевалить 20-21 млн т угля (в 2016 г. было 18,1 млн т), терминал работает почти на максимальной мощности, говорит Евгений Корбан, управляющий директор «Ростерминалугля».

Основное направление – страны Европы, кроме этого есть отгрузка в Израиль, Бразилию, Индию и т. д., уточняет он. По его словам, грузооборот вырос благодаря совокупности факторов, среди которых – конъюнктура рынка и модернизация оборудования. В 2017 г. компания инвестировала в производство 300-400 млн руб., включая затраты на строительство двух пересыпных станций, которые позволили увеличить перевалку на 2 млн т. Пропускная способность железной дороги на Дальний Восток ограничена из-за реконструкций нескольких участков и груз идет в порты Северо-Запада, объясняет Корбан, добавляя, что также идет перераспределение грузов с прибалтийских портов. Часть грузов уходит с Рижского порта, подтверждает начальник службы коммерческой и складской работы «Ростерминалуголя» Игорь Дейчев. Он объясняет это политическими мотивами.

Второй после «Усть-Луги» порт по перевалке угля в Балтийском бассейне – порт Высоцк. ООО «Порт Высоцкий» за шесть месяцев 2017 г. отгрузил на экспорт 3,5 млн т энергетического угля, что на на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., согласно данным на его официальном сайте. «В планах у порта до конца года перевалить 6,5 млн т угля (+8%)», – сообщили в пресс-службе порта. В 2017 г. порт планирует закончить строительство дополнительных путей для выгрузки угля и отстоя вагонов, а также организовать новые складские площадки, что позволит увеличить грузооборот до 8 млн т в ближайшие годы, говорит его представитель. За последние два года на Высоцк было переориентировано порядка 2,5–3 млн т угля, ранее переваливаемого через порты стран Прибалтики, добавляет он. «Порт Высоцкий» собирается построить специализированный терминал по перевалке угля мощностью до 12 млн т, говорит он, не уточняя сроков строительства и размера инвестиций. По данным исследовательского агентства Infranews, перевозка каменного угля по железным дорогам в направлении порта Находки за шесть месяцев 2017 г. выросла на 15,1%, Усть-Луги – на 48,6%, Риги – на 5,2%.

По мере стабилизации экономической ситуации и восстановления мирового спроса на ресурсы в целом растет экспорт и, как следствие, перевалка во всех портах России, увеличивается добыча угля: в 2015 и 2016 гг. были рекордные объемы и, похоже, в этом будут тоже, говорит Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам». По его словам, в условиях дешевеющего рубля грузовладельцам удобнее и выгоднее строить логистические цепи без транзитных территорий, поэтому они перестают пользоваться зарубежными портами Балтики.

Цены на уголь достигли пика к ноябрю 2016 г., с тех пор на рынке происходит коррекция и цена плавно снижается, говорит Калачев: «Если в ноябре 2016 г. австралийский энергетический уголь в среднем продавался по $111 за тонну, то в мае 2017 г. – уже только по $80. Экспортные цены в Южной Африке изменились за это время с $89,35 до $72,49». Он прогнозирует цену до конца года в районе $65-75 за тонну.

За последние восемь месяцев отгрузка из Кузбасса выросла на 20% из-за высоких цен, уголь отправляют во все точки, которые могут его принять, говорит директор Infranews Алексей Безбородов. Когда цена откатится до $60-70 за тонну, угольщики снизят отгрузку и останутся только на российских терминалах, так как перевалка угля через терминалы в Прибалтике становится все менее удобной: РЖД дает больше преференций и пропускной способности для российских портов, рассуждает эксперт. До Высоцка или Усть-Луги из Кузбасса ближе, чем до Прибалтики, а даже небольшие расстояния для такого низкорентабельного груза, как уголь, очень значимы, объясняет он.