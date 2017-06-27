Мировое производство угля выросло вслед за ценами

Эксперты сходятся во мнении, что одной из ключевых причин сокращения добычи в 2016 г. стали масштабные ограничения производства угля в Китае Anupam Nath / AP

Крупнейшие производители угля – Китай, США и Индия увеличили его добычу после спада в 2016 г. За пять месяцев этого года суммарная добыча трех стран выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или примерно на 120 млн т, по данным Associated Press. Наиболее значительный подъем наблюдался в США – на 19%. Максим Худалов, аналитик компании АКРА, говорит, что такому росту способствует эффект низкой базы – в последние годы отрасль была не в лучшей форме (см. график).