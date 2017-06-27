Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Забойный рост
Мировое производство угля выросло вслед за ценами
Крупнейшие страны – производители угля увеличили добычу. Это приведет к корректировке цен
- Полина Трифонова
- / Ведомости
Эксперты сходятся во мнении, что одной из ключевых причин сокращения добычи в 2016 г. стали масштабные ограничения производства угля в Китае
Anupam Nath / AP
Крупнейшие производители угля – Китай, США и Индия увеличили его добычу после спада в 2016 г. За пять месяцев этого года суммарная добыча трех стран выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или примерно на 120 млн т, по данным Associated Press. Наиболее значительный подъем наблюдался в США – на 19%. Максим Худалов, аналитик компании АКРА, говорит, что такому росту способствует эффект низкой базы – в последние годы отрасль была не в лучшей форме (см. график).
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