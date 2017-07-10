Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: «Дикси» и «Мегаполис» выступят оптовым фронтом
Ритейлер «Дикси» и табачный дистрибутор «Мегаполис» объединяют закупки и дистрибуцию
Компании уже начали продавать продукты небольшим конкурентам
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
За последний год темпы роста бизнеса и «Мегаполиса», и «Дикси» замедлились – у каждого по своей причине андрей гордеев
Андрей Гордеев / Ведомости
Российский ритейлер «Дикси» и крупный табачный дистрибутор торговая компания (ТК) «Мегаполис» начали совместно продавать товары повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице, сообщили представители сторон. Проект в пилотном режиме уже работает в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге; ассортимент товаров определяется в зависимости от потребностей каждого конкретного региона, уточнил представитель ритейлера. По результатам тестового периода может быть принято решение о расширении его на другие федеральные округа, добавил он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}