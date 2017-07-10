Ритейлер «Дикси» и табачный дистрибутор «Мегаполис» объединяют закупки и дистрибуцию

Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: «Дикси» и «Мегаполис» выступят оптовым фронтом

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За последний год темпы роста бизнеса и «Мегаполиса», и «Дикси» замедлились – у каждого по своей причине андрей гордеев Андрей Гордеев / Ведомости

Российский ритейлер «Дикси» и крупный табачный дистрибутор торговая компания (ТК) «Мегаполис» начали совместно продавать товары повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице, сообщили представители сторон. Проект в пилотном режиме уже работает в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге; ассортимент товаров определяется в зависимости от по­требностей каждого конкретного региона, уточнил представитель ритейлера. По результатам тесто­вого периода может быть принято решение о расширении его на другие федеральные округа, добавил он.