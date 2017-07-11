Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Немец надоит больше всех в России

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К концу года «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра увеличит поголовье коров в 1,5 раза М. Стулов / Ведомости

В этом году российский агрохолдинг «Эконива» намерен увеличить поголовье дойных коров на 46% по сравнению с 2016 г. до 40 000 голов, сказано в годовом отчете материнской компании – немецкой Ekosem-Agrar. Это значительное увеличение в сравнении с тем, как росло поголовье «Эконивы» в последние два года: по данным компании, в 2015 г. оно увеличилось на 14%, а в 2016 г. – на 10%.